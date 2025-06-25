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The Athletic назвал лучший выбор «Ойлерз» на драфтах за последние 10 лет. Это не Макдэвид

Журналист The Athletic Даниэль Ньюджент-Боуман назвал защитника Эвана Бушара лучшим выбором «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Журналист The Athletic Даниэль Ньюджент-Боуман назвал защитника Эвана Бушара лучшим выбором «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ. Игрок обороны был выбран «Эдмонтоном» под 10-м общим номером на драфте НХЛ 2018 года.

«Коннор Макдэвид — самый очевидный ответ, но выбор его “Ойлерз” первым в 2015 году не требовал особой изобретательности. Поимка Бушара на 10-м месте три года спустя была мастерским ходом. Бушар стал одним из лучших атакующих защитников своей эпохи и одним из самых мастеровитых набирающих очки защитников всех времён в плей-офф. Ожидаемый ограниченно свободный агент является неотъемлемой частью “Ойлерз”.

Выбор «Ойлерз» Ксавье Бурго под 22-м пиком в 2021 году был ошибкой во многих отношениях, когда Йеспер Валльстедт, потенциальный вратарь франшизы, всё ещё был доступен. Он мог бы решить проблему. Вместо этого они выбрали Бурго, который не смог даже приблизиться к игре в НХЛ и был обменян в «Оттаву», — цитирует Ньюджент-Боумана The Athletic.