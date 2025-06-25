The Athletic назвал лучший выбор «Ойлерз» на драфтах за последние 10 лет. Это не Макдэвид

Выбор «Ойлерз» Ксавье Бурго под 22-м пиком в 2021 году был ошибкой во многих отношениях, когда Йеспер Валльстедт, потенциальный вратарь франшизы, всё ещё был доступен. Он мог бы решить проблему. Вместо этого они выбрали Бурго, который не смог даже приблизиться к игре в НХЛ и был обменян в «Оттаву», — цитирует Ньюджент-Боумана The Athletic.