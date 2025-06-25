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«Он всё ещё смеётся?» Маршан отреагировал на смех защитника «Эдмонтона» в финальном матче

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на эпизод из первого матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на эпизод из первого матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ). В концовке овертайма форвард «Флориды» Томаш Носек получил двухминутное удаление за выброс шайбы, после чего защитник «Эдмонтона» Джейк Уолман рассмеялся ему в лицо. Через минуту «Ойлерз» забили победный гол и повели в серии 1−0.

Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая «Эдмонтон» в шести матчах. Маршан в соцсети прокомментировал скриншот со смеющимся Уолманом: «Думаете, он всё ещё смеётся?».

В прошедшем плей-офф 37-летний Маршан провёл 23 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков. Этот Кубок Стэнли стал вторым в его карьере. Первый он выиграл в 2011 году с «Бостон Брюинз», за который выступал вплоть до дедлайна завершившегося сезона.