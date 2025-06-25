«Он всё ещё смеётся?» Маршан отреагировал на смех защитника «Эдмонтона» в финальном матче

В прошедшем плей-офф 37-летний Маршан провёл 23 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков. Этот Кубок Стэнли стал вторым в его карьере. Первый он выиграл в 2011 году с «Бостон Брюинз», за который выступал вплоть до дедлайна завершившегося сезона.