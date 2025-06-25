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«Тампа-Бэй» не станет продлевать контракт с 36-летним форвардом Кэмом Аткинсоном

«Тампа-Бэй Лайтнинг» не станет продлевать контракт с 36-летним форвардом Кэмом Аткинсоном, сообщает инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта.

Источник: Чемпионат.com

«Тампа-Бэй Лайтнинг» не станет продлевать контракт с 36-летним форвардом Кэмом Аткинсоном, сообщает инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта. У хоккеиста завершился однолетний контракт на $ 900 тыс.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/2025 Аткинсон провёл 39 матчей и набрал девять очков — забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Всего в сильнейшей лиге мира Кэм принял участие в 809 играх, в которых набрал 489 очков — забросил 253 шайб и отдал 236 результативных передач. Аткинсон набрал 402 очка (213 голов, 189 передач) в 627 играх за 10 сезонов в составе «Коламбус Блю Джекетс», которые обменяли его в «Филадельфию Флайерз» на форварда Якуба Ворачека 24 июля 2021 года. Он пропустил сезон-2022/2023 из-за грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе.