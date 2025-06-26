Большие перемены. 6 звёзд НХЛ, которые летом могут сменить команды

Сделка по обмену Эрика Карлссона из «Сан-Хосе» изначально выглядела сомнительной, а уж теперь тяжёлый контракт 35-летнего защитника для команды, которая находится в перестройке, и вовсе висит мёртвым грузом. «Питтсбург» выплачивает шведу $ 10 млн в год, ещё $ 1,5 млн учитываются в платёжке «Сан-Хосе». Куда бы ни отправился защитник дальше, этому клубу он обойдётся куда в меньшую сумму — 1 июля ему выплатят подписной бонус в $ 5 млн, и на оставшиеся два года контракта он обойдётся всего в $ 11,5 млн в сумме. А «Питтсбург» сможет попробовать выручить за него что-то ценное уже на будущее, потому что «сейчас» для команды закончилось.