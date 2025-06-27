Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Регулярка — 84 матча, контракты — максимум семь лет. Каким будет новый регламент НХЛ

Многое изменится.

Новому коллективному соглашению быть: по данным Daily Faceoff, НХЛ и профсоюз хоккеистов практически договорились о деталях сотрудничества на следующие пять лет. Проект нового соглашения опубликуют в пятницу, 27 июня — что ждет клубы, хоккеистов и фанатов?

Календарь и контракты

С сезона-2026/27 в лиге будет действовать новый формат регулярного чемпионата — 84 матча вместо 82. Предсезонку сократят до четырех встреч. Дополнительно прописано, что игроки с опытом 100+ игр в карьере смогут участвовать максимум в двух таких противостояниях.

Контракты хоккеистов планируется ограничивать по сроку — не больше семи лет при переподписании с текущим клубом, не больше шести — при заключении соглашения со свободным агентом. Нынешний сезон станет последним, в котором можно заключать сотрудничество с хоккеистом на 8 лет.

Это далеко не все изменения — в новом соглашении будет много контрактных ограничений. Так, планируется запретить отсрочку выплаты игрокам. А подписные бонусы будут не более 60 процентов от общей суммы договора, что, как ожидается, упростит клубам систему выкупа контрактов.

Финансы и потолок зарплат

Большой пакет нововведений подготовлен в финансовой сфере. В ближайшее время будет введен потолок зарплат для плей-офф — он призван закрыть лазейку с травмированными игроками. Больше нельзя усиливать состав за счет освободившихся денег от хоккеистов, восстанавливающихся от повреждений. Как было, например, с Никитой Кучеровым, пропустившим всю регулярку в сезоне-2020/21, а потом сыгравшем в плей-офф — причем его зарплата вообще не учитывалась под потолком.

А его размер, обнародованный еще в феврале, остался в силе:

  • сезон-2025/26 — 95,5 миллиона долларов;
  • сезон-2026/27 — 104 миллиона;
  • сезон-2027/28 — 113 миллионов.

В разделении доходов ничего не изменится — по-прежнему остается 50/50 между владельцами клубов и хоккеистами.

Наконец, значительно увеличится призовой фонд за участие в Кубке Стэнли — почти в два раза по сравнению с прошлыми суммами.

Прочее

После подписания нового коллективного соглашения хоккеистов ожидают приятные изменения. Во-первых, будет введено «историческое» улучшение льгот — теперь игроки могут претендовать на медстраховку и после завершения карьеры.

Во-вторых, налоги на зарплату и страховые взносы теперь ложатся на плечи владельцев клубов.

Кроме того, хоккеистов официально освободили от пред- и послематчевого дресс-кода — клубы больше не смогут указывать игрокам, как одеваться.

Еще из интересного — во всех командах официально введут третьего вратаря. Он будет «профессиональным запасным» и должен страховать на случай, если оба основных голкипера не смогут выйти на лед.

Проект коллективного соглашения планируют опубликовать в пятницу, далее НХЛ и профсоюз перейдут к его длительному оформлению. Стороны ждет непростая задача — объединить новую версию с последним полноценным документом от 2013 года. Но это уже головная боль для юристов.

Артем Белинин