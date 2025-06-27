Регулярка — 84 матча, контракты — максимум семь лет. Каким будет новый регламент НХЛ

Большой пакет нововведений подготовлен в финансовой сфере. В ближайшее время будет введен потолок зарплат для плей-офф — он призван закрыть лазейку с травмированными игроками. Больше нельзя усиливать состав за счет освободившихся денег от хоккеистов, восстанавливающихся от повреждений. Как было, например, с Никитой Кучеровым, пропустившим всю регулярку в сезоне-2020/21, а потом сыгравшем в плей-офф — причем его зарплата вообще не учитывалась под потолком.