«Наконец это случилось». Беседа с Могильным после введения в Зал хоккейной славы

А ведь нападающий добился больших успехов в НХЛ. На его счету более 1100 матчей и более 1100 очков в лиге, включая плей-офф, а также Кубок Стэнли и ряд великих достижений. Ему же принадлежит российский рекорд по количеству голов за сезон (после Могильного и Теэму Селянне никто и близко не подбирался к их результату в 76 шайб в регулярке-1992/1993) и до недавнего времени принадлежал национальный рекорд по количеству очков (127).