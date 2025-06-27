В Америке зреет суперсанция: гений Макдэвид уйдет из «Эдмонтона»? Ему нужно учиться у Буре, Яшина и других звезд

Редко можно увидеть, чтобы тренер был вовлечен в контрактный спор, но ситуация между Барри Тротцем и «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году была, мягко говоря, уникальной. Спустя 11 дней после того, как команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, Тротц ушел, почувствовав, что его недооценивают и недоплачивают. В 2018 году Тротц заработал бы 1,8 миллиона долларов в «Кэпиталз», что меркнет по сравнению с 5−6 миллионами, которые получали Майк Бэбкок, Джоэл Кенневилль и Клод Жюльен. Барри подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», заработав более чем в два раза больше, чем зарабатывал бы в «Вашингтоне». Но ни он, ни «Вашингтон» до Чаши больше не добирались.