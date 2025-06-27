В Америке зреет суперсанция: гений Макдэвид уйдет из «Эдмонтона»? Ему нужно учиться у Буре, Яшина и других звезд

Подпишет ли Коннор Макдэвид продление контракта с «Эдмонтон Ойлерз»? Важно помнить, что он диктует условия не только «Нефтяникам», но и в принципе может сам выписать себе билет в любую другую команду, в которой захочет играть. Таков статус канадской суперзвезды.
Он не был пренебрежительным, когда говорил о том, что пока еще ничего не решил в плане продления контракта. Но Коннор Макдэвид точно не вызвал у фанатов «Эдмонтон Ойлерз» чувства комфорта и теплоты, когда его спросили о возможном новом договоре.
После 10 лет в НХЛ, проведенных в том же клубе, который задрафтовал его в 2015 году, мистер Макди будет отрабатывать последний год контракта в статусе человека без Кубка Стэнли.
Есть ли вероятность, что он останется в «Эдмонтоне»? Без сомнения. В конце концов, его жена открыла один или два бизнеса в столице Альберты. И на его стороне владелец-миллиардер, не говоря уже о городе, который обожает даже землю, по которой Макдэвид ходит.
Возможно, мы придаем этому слишком большое значение. Но нынешние «сопли по Макдэвиду» выглядят просто жалко по сравнению с жесткими переговорами суперзвезд прошлого, среди которых было много россиян.
Алексей Яшин
Вспоминать забастовку таких людей, как Бобби Халл или Эрик Линдрос мы не будем. А вот ненавидимого в «Оттаве» Яшина стоит упомянуть, так как он решил бастовать, имея действующий договор с «Оттавой». Пропустив год из-за своего упрямства и недальновидности агента, Алексей был вынужден отработать пропущенный сезон в жуткой обстановке нелюбви к себе, и лишь затем был обменян в «Айлендерс» на Здено Хару и Джейсона Спеццу.
Павел Буре
У Павла Буре были давние конфликтные отношения с руководством «Ванкувер Кэнакс». Все началось еще в 1994 году, когда появились слухи о том, что Буре не сыграет в плей-офф без нового контракта. В итоге он помог дойти до финала и все-таки остался играть, получив контракт на 5 лет. Но «Кэнакс» проиграли «Рейнджерс» в финале 1994 года, затем последовал локаут. Во время локаута генменеджер Брайан Бурк и его команда потребовали выплатить им полную зарплату, несмотря на перерыв. В последний год своего контракта в 1998/99 годах Буре наотрез отказался играть за команду, и в 1999 году был обменян во «Флориду Пантерз».
Стив Лармер
Спор Стива Лармера с «Чикаго Блэкхокс» стоил ему шанса попасть в учебники истории. Лармер провел за «Чикаго» 884 матча подряд в 1980-х и 1990-х годах, и ему потребовался еще один полный сезон, чтобы побить рекорд Дуга Джарвиса в 964 матча. Лармер, однако, больше не хотел оставаться в клубе, который, по его мнению, развивался в неправильном направлении. Он попросил об обмене, но «Блэкхокс» отказали. Таким образом, Лармер пропустил первые 13 матчей сезона 1993/94, прервав свою серию выступлений — рекорд не состоялся. В итоге он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» и в том же сезоне выиграл Кубок Стэнли.
Майк Пека
Редко бывает, чтобы спор по контракту доходил до того, что терялся целый год, но именно это произошло в случае с Майклом Пекой. Пека провел весь сезон 2000/01 вне льда, ожидая обмена из «Баффало Сэйбрз», в то время как вокруг него разворачивалась ожесточенная борьба. Нападающий чувствовал, что его ценность для команды выходит за рамки забитых голов и результативных передач, но «Клинки» и близко не подходили к его запрашиваемой зарплате в 3,5миллиона долларов за сезон. В конце концов Пека был продан в «Нью-Йорк Айлендерс», но потерял целый год карьеры.
Барри Тротц
Редко можно увидеть, чтобы тренер был вовлечен в контрактный спор, но ситуация между Барри Тротцем и «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году была, мягко говоря, уникальной. Спустя 11 дней после того, как команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, Тротц ушел, почувствовав, что его недооценивают и недоплачивают. В 2018 году Тротц заработал бы 1,8 миллиона долларов в «Кэпиталз», что меркнет по сравнению с 5−6 миллионами, которые получали Майк Бэбкок, Джоэл Кенневилль и Клод Жюльен. Барри подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», заработав более чем в два раза больше, чем зарабатывал бы в «Вашингтоне». Но ни он, ни «Вашингтон» до Чаши больше не добирались.
Леонид Михайлов