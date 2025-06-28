Нужно ли Капризову оставаться в «Миннесоте»? Мнение Рабинера

Из наших звезд, например, Овечкин и Малкин предпочитали никуда не уходить (притом что Ови до 32 не мог выиграть Кубок, а Джино сделал это быстро, но находился чуть в тени Кросби) и оказались правы. Тогда как Ковальчук в 27 не договорился с «Атлантой» о новом контракте, и его обменяли в «Нью-Джерси». Но «Трэшерз» — это, в отличие от «Миннесоты», был полный треш, а единственного качественно работавшего там тренера, Боба Хартли, клуб выгнал, и Кови пришел к нему в слезах и со словами, что сейчас пойдет к руководству его возвращать. Хартли еле его отговорил, а «вернул» его Ковальчук много лет спустя уже в «Авангард», и они вместе выиграли Кубок Гагарина.