Нужно ли Капризову оставаться в «Миннесоте»? Мнение Рабинера

«Нам необязательно подписывать контракт c Капризовым 1 июля. Мы бы хотели сделать это как можно скорее. Я бы с удовольствием это сделал. Такие вещи требуют времени. Это сложные сделки, и их много. Так что, если этого не произойдет 1 июля, не паникуйте», — сказал генменеджер «Миннесоты» Билл Герин The Athletic.
Советовать Капризову в такой ситуации сложно и вообще неправильно, потому что, во-первых, он моего совета не спрашивал, а во-вторых, с решением, которое он примет, дальше жить и играть ему, а не мне. И как бы Кирилл ни поступил, его выбор надо будет уважать.
Но сам бы я на его месте, пожалуй, остался в «Миннесоте».
Это не безнадежный аутсайдер, а крепкая команда, которая, даже проведя полсезона без травмированного Капризова, вышла в плей-офф. Кирилл для тамошних болельщиков — абсолютная легенда, они его боготворят. Штат хоккейный, дворец полный, тренер относится прекрасно. С учетом роста потолка зарплат с каждым сезоном, денег ему дадут много, не обидят.
Но очень важно, что он услышит от руководства в плане усиления состава, мыслей о том, как из «Уайлд» сделать контендера и окружить Капризова еще парой игроков его уровня. Это, может, ключевой момент.
Ему 28, а когда начнет действовать новое соглашение, будет 29. Контракт — восьмилетний (далее, похоже, по новому коллективному соглашению можно будет заключать максимум семилетние), то есть к его концу будет 37. Это уже не возраст прайма, и тогда, если «Миннесота» за это время не возьмет Кубок, надо будет подписываться с заведомыми претендентами. И хватит ли здоровья? Минувший сезон, половину которого пришлось пропустить, заставляет этим вопросом задаться.
Из наших звезд, например, Овечкин и Малкин предпочитали никуда не уходить (притом что Ови до 32 не мог выиграть Кубок, а Джино сделал это быстро, но находился чуть в тени Кросби) и оказались правы. Тогда как Ковальчук в 27 не договорился с «Атлантой» о новом контракте, и его обменяли в «Нью-Джерси». Но «Трэшерз» — это, в отличие от «Миннесоты», был полный треш, а единственного качественно работавшего там тренера, Боба Хартли, клуб выгнал, и Кови пришел к нему в слезах и со словами, что сейчас пойдет к руководству его возвращать. Хартли еле его отговорил, а «вернул» его Ковальчук много лет спустя уже в «Авангард», и они вместе выиграли Кубок Гагарина.
С учетом того, что «Атланта» вскоре перебазировалась в Виннипег, а Ковальчук с «Дэвилз» пусть не выиграл Кубок, но дошел до финала и подписал многолетний суперконтракт, — наверное, он тоже был прав. Про отъезд в СКА не говорю — это уже совсем другая тема. Но суть в том, что у каждого игрока в каждом клубе — своя ситуация, правильного рецепта тут нет, и хоккеисты должны действовать, отталкиваясь от собственных ощущений и интуиции.
Если бы «Миннесота» в прошедшем сезоне не вышла в плей-офф, думаю, шансов на переподписание был бы мизер. Но она вышла — и, пусть и проиграла в первом раунде, Капризов сыграл очень хорошо, да и все «Дикари» выглядели перспективно.
Так что мне все-таки кажется, что искать от добра добра он не будет. А если дальше все в клубе будет складываться мрачно, и Кирилл будет этим недоволен, попросить обмена никогда не поздно. При действующем контракте любой длины.
Впрочем, допускаю, что он решит еще потянуть время и посмотреть, как «Миннесота» стартует в новом сезоне и кого возьмет в состав. Но тут уже в интересах клуба — поставить максимально быстрый дедлайн для подписания, чтобы цена на него не начала падать.