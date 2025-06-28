Российская сенсация на драфте НХЛ! «Коламбус» выбрал «нового Бобровского» уже в первом раунде

Впервые за два десятилетия первый раунд драфта НХЛ мог пройти без россиян. Еще год назад форвард Иван Рябкин шел в рейтингах в топ-10, но по ходу сезона сильно упал как из-за хоккейных, так и внеигровых факторов. В лучшем случае его теперь ждет выбор во втором раунде.
Также в число потенциальных претендентов на попадание в топ-32 входил форвард «Толпара» Александр Жаровский. В большинстве преддрафтовых списков он котировался где-то между первым и вторым раундом.
А настоящая сенсация случилась на 20-м пике. «Коламбус» внезапно выбрал голкипера Петра Андреянова. Особенно это удивительно на фоне недавних новостей: по данным «СЭ», голкипер может продлить контракт с ЦСКА аж до 2030 года. А ведь обычно выборы в первом раунде тратят на игроков, на которых рассчитывают в ближайшей перспективе. Даже Матвей Мичков довольно прилично опустился на драфте именно из-за своего длинного соглашения со СКА — и то тогда было еще три года после выбора, а не пять.
Вероятно, и сам Андреянов не рассчитывал на такой ранний выбор.
«Слежу ли за своим рейтингом? Нет, потому что драфт — это лотерея. Кому понадобится вратарь, тот его и выберет. Любой клуб может забрать десять полевых, а голкипер пойдет одиннадцатым в третьем-четвертом раунде», — рассказывал Петр в интервью «РБ Спорт».
Минувший сезон Андреянов полностью провел в МХЛ. За «Красную Армию» он отыграл 37 матчей с невероятным процентом отраженных бросков — 94,2%. За всю историю лиги в 17 лет или младше был лишь один вратарь с аналогичным показателем — это еще один армеец Андрей Филоненко в сезоне-2011/12.
«Мне постоянно говорят, что я перерос молодежку и что мне пора идти выше. Я понимаю и принимаю все это близко к сердцу. Мне нужно вдвое больше работать, так как есть куда расти и к чему стремиться», — говорил Андреянов.
Судя по всему, это действительно так. Недаром Андреянов стал первым вратарем, выбранным на этом драфте. Правда, пока ему придется доказывать свою состоятельность в системе армейского клуба, а не «Коламбуса».
Некоторые фанаты в комментариях уже окрестили Андреянова «следующим Бобровским». То же самое сказал и тренер вратарей команды. Но «нового Боба» им придется подождать.