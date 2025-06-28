Российская сенсация на драфте НХЛ! «Коламбус» выбрал «нового Бобровского» уже в первом раунде

А настоящая сенсация случилась на 20-м пике. «Коламбус» внезапно выбрал голкипера Петра Андреянова. Особенно это удивительно на фоне недавних новостей: по данным «СЭ», голкипер может продлить контракт с ЦСКА аж до 2030 года. А ведь обычно выборы в первом раунде тратят на игроков, на которых рассчитывают в ближайшей перспективе. Даже Матвей Мичков довольно прилично опустился на драфте именно из-за своего длинного соглашения со СКА — и то тогда было еще три года после выбора, а не пять.