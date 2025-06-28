7 россиян, которых скоро могут включить в Зал хоккейной славы

Послужной список Гончара идеально подходит для Зала славы, хотя он ждёт включения уже восьмой год. В нулевых, на пике своей карьеры, он был одним из лучших защитников НХЛ — по количеству голов в эту декаду он превзошёл Ника Лидстрёма, а по очкам стал вторым после шведской легенды. В 2009 году он был одним из ключевых игроков чемпионского состава «Питтсбурга», а в общей сложности провёл в лиге 20 сезонов и сейчас занимает 19-е место в списке бомбардиров в своём амплуа (811 очков в 1301 матче). Можно добавить к этому серебро Ногано-1998 и бронзу Солт-Лейк Сити-2002, а также две медали чемпионатов мира. Заслуживает ли Гончар места в Зале славы? Бесспорно, и он уже несколько раз был в числе кандидатов. Может, сейчас наконец придёт его время?