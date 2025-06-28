В «Лос‑Анджелесе» рассказали о ситуации с контрактами Гаврикова и Кузьменко

«Если мы переподпишем Гаврикова, то особых изменений в планах по трансферам не будет. Если мы этого не сделаем, то будут изменения. Нам нравится Кузьменко. Кузьменко здесь нравится, ему нравится его роль в команде. Я на связи с ним, я разговаривал несколько раз на этой неделе с его агентом. Так что посмотрим», — приводит слова Холланда Los Angeles Times.