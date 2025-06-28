«Монреаль» выбрал Жаровского во втором раунде драфта НХЛ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» выбрал российского нападающего Александра Жаровского под 34-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Второй раунд драфта проходит в субботу. В первом раунде выбрали одного россиянина — «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова.
Жаровскому 18 лет, форвард является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», он провел за команду семь матчей, отметившись одной голевой передачей. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) у россиянина в прошедшем сезоне 51 очко (24+27) в 47 играх.