Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Клубы НХЛ выбрали пятерых россиян во втором раунде драфта

Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года.

В первом раунде команды выбрали одного россиянина — «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова.

Во втором раунде были выбраны нападающий Александр Жаровский (34-й номер; «Монреаль Канадиенс»), вратарь Семен Фролов (41; «Каролина Харрикейнз»), форвард Даниил Прохоров (42; «Нью-Йорк Айлендерс»), голкипер Алексей Медведев (47; «Ванкувер Кэнакс») и нападающий Иван Рябкин (62, «Каролина Харрикейнз»).