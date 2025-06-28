Клубы НХЛ выбрали пятерых россиян во втором раунде драфта

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года.
В первом раунде команды выбрали одного россиянина — «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова.
Во втором раунде были выбраны нападающий Александр Жаровский (34-й номер; «Монреаль Канадиенс»), вратарь Семен Фролов (41; «Каролина Харрикейнз»), форвард Даниил Прохоров (42; «Нью-Йорк Айлендерс»), голкипер Алексей Медведев (47; «Ванкувер Кэнакс») и нападающий Иван Рябкин (62, «Каролина Харрикейнз»).