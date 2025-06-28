«Детройт» отдал чемпиона мира за вратаря «Анахайма»

Мразеку 33 года. В НХЛ чех также выступал за «Филадельфию Флайерз», «Каролину Харрикейнз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Чикаго Блэкхокс», провел 428 матча, одержал 180 побед, отражая 90,6% бросков по воротам. На его счету 26 сухих матчей. В 2024 году Мразек стал чемпионом мира в составе сборной Чехии. Также на его счету бронза чемпионата мира 2012 года.