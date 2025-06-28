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«Детройт» отдал чемпиона мира за вратаря «Анахайма»

«Детройт» отдал чемпиона мира по хоккею Мразека за вратаря «Анахайма» Гибсона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» отправил чешского вратаря Петра Мразека в «Анахайм Дакс» в обмен на американского голкипера Джона Гибсона, сообщили оба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

Также «Детройт» отдал «Анахайму» право выбора во втором раунде драфта 2027 года и в четвертом раунде драфта 2026 года.

Гибсону 31 год. Он был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ 2011 года под общим 39-м номером. В составе «Дакс» Гибсон провел 506 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, одержал 204 победы, отражая в среднем 91% бросков по своим воротам, и отыграл 24 матча на ноль. В составе сборной США Гибсон завоевал бронзу чемпионата мира 2014 года.

Мразеку 33 года. В НХЛ чех также выступал за «Филадельфию Флайерз», «Каролину Харрикейнз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Чикаго Блэкхокс», провел 428 матча, одержал 180 побед, отражая 90,6% бросков по воротам. На его счету 26 сухих матчей. В 2024 году Мразек стал чемпионом мира в составе сборной Чехии. Также на его счету бронза чемпионата мира 2012 года.