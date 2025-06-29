Семь вратарей, всего — 21 хоккеист, а скандального таланта забрала «Каролина». Русские итоги драфта НХЛ

В Лос-Анджелесе закончился драфт НХЛ-2025. Россия стала четвертой страной по числу выбранных хоккеистов — 21. Больше только у Канады (85), США (52) и Швеции (30).
Вновь, как и в предыдущие годы, отличилась «Каролина»: четыре из шести выборов «Харрикейнз» потратили на хоккеистов из России.
«СЭ» рассказывает обо всех россиянах, чьи фамилии были названы на драфте за последние два дня.
20. Петр Андреянов, вратарь («Коламбус»)
Текущий клуб: ЦСКА
Петр стал единственным российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта. Тем удивительнее этот факт, учитывая, что, по данным «СЭ», он может продлить контракт с армейским клубом аж до 2030 года.
Минувший сезон Андреянов полностью провел в МХЛ. За «Красную Армию» он отыграл 37 матчей с невероятным процентом отраженных бросков — 94,2%. За всю историю лиги в 17 лет или младше был лишь один вратарь с аналогичным показателем — это еще один армеец Андрей Филоненко в сезоне-2011/12.
В «Коламбусе» Андреянова уже называют новым Бобровским. Но ждать российского голкипера в НХЛ придется долго.
34. Александр Жаровский, нападающий («Монреаль»)
Текущий клуб: «Салават Юлаев»
Совсем недавно Александр Жаровский играл в НМХЛ за подольский «Хорс», перебравшись туда из школы «Витязя». С того момента прошел всего год, но как круто поменялась жизнь: подмосковного клуба в КХЛ уже не существует, а хоккеист выбран во втором раунде драфта НХЛ.
Большую часть сезона Жаровский провел в «Толпаре» (в Уфу его выменяли за денежную компенсацию), а в плей-офф внезапно получил возможность сыграть и за основную команду. Форвард даже успел отметиться ассистом в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом».
Судя по последним новостям о «Салавате», у Жаровского будут шансы закрепиться в основе уфимцев. А Виктор Козлов уже показал, что умеет развивать молодых игроков.
41. Семен Фролов, вратарь («Каролина»)
Текущий клуб: «Спартак»
Второй российский голкипер, выбранный на этом драфте. Такой мощной статистики, как у Андреянова, у Фролова в МХЛ нет — но котировались до церемонии они довольно близко, в районе 40−50-х мест.
По ходу сезона голкипера обменяли в «Спартак» из системы «Лады». Так Фролов успел поиграть за три команды в МХЛ: «Спартак» и «Крылья Советов» (обе — в системе красно-белых), а также за «Ладью».
42. Даниил Прохоров, нападающий («Айлендерс»)
Текущий клуб: «Динамо» СПб
Настоящий гигант, в свои 18 лет Прохоров вымахал до 197 сантиметров и 99 килограммов.
В прошлом сезоне форвард провел 51 матч за «Динамо» в МХЛ и забросил 24 шайбы. Не просто так The Athletic в гиде по драфту отметил бросок Прохорова.
47. Алексей Медведев, вратарь («Ванкувер»)
Текущий клуб: «Лондон Найтс», юниорская лига Онтарио
Это уже третий российский вратарь, которого выбрали в топ-50. Алексей уже давно играет в Северной Америке, поэтому менее известен для российских болельщиков, чем другие юниоры.
В прошлом сезоне Медведев провел 34 матча за «Лондон» и отражал более 91 процента бросков.
Ожидалось, что его выберут ближе к третьему раунду, но «Ванкувер» решил потратить свой пик на российского голкипера.
62. Иван Рябкин, нападающий («Каролина»)
Текущий клуб: «Маскегон Ламберджекс», юниорская лига США
Довольно редкое явление, когда игрок, который за год до драфта котировался в районе топ-5 — топ-10, в окончательном списке падает в район третьего раунда. Но Ивану Рябкину это удалось.
На протяжении всего преддрафтового года его сопровождали странные новости и поступки. От разрыва контракта с «Динамо» по ходу сезона и отъезда в Северную Америку до неудачных интервью со скаутами, о которых те сразу пошли рассказывать журналистам.
«Я мало что знаю о Рябкине, кроме того, что многие слышали, что он — огромный красный флаг», — рассказывал один из скаутов The Athletic. Под этим якобы подразумевалась плохая физическая форма и неуважительное отношение к представителям команд.
Тем не менее шансы у Ивана заиграть в НХЛ остаются. «Каролина» рискнула — из первых трех выборов «Харрикейнз» два ушли на российских игроков.
67. Курбан Лиъматов, защитник («Каролина»)
Текущий клуб: «Динамо» М
Курбан сразу же запомнился тем, кто следит за российским хоккеем, своей необычной фамилией. Но в арсенале игрока есть и множество других скилов, благодаря которым он котировался довольно высоко.
В преддрафтовых списках защитник с ростом 193 сантиметра шел в середине второго раунда. В гиде отмечалось, что, несмотря на свои габариты, Лиъматов довольно мобилен и может сыграть активно на обоих сторонах площадки.
В этом сезоне он провел 53 матча в МХЛ, в которых набрал 28 (10+18) очков. Также Лиъматов дебютировал в КХЛ за основную команду: в победном матче с «Куньлунем» тренерский штаб москвичей доверил защитнику две смены.
И снова выбор на россиянина потратила «Каролина». Уже третий на драфте-2025.
87. Роман Баусов, защитник («Каролина»)
Текущий клуб: «Динамо» СПб
«Каролина» решила не останавливаться и забрала еще одного россиянина — на этот раз защитника из питерского «Динамо».
В прошлом сезоне он провел в МХЛ 43 матча и набрал 12 (2+10) очков.
89. Артем Гончар, защитник («Рейнджерс»)
Текущий клуб: «Металлург» Мг
Артем — племянник Сергея Гончара. И пока старший Гончар находится без клуба, его родственника задрафтовали «Рейнджерс».
Артем выступает в системе «Металлурга». В прошлом сезоне он провел 53 матча за «Стальных Лис», в которых набрал 26 (7+19) очков.
115. Ильяс Магомедсултанов, защитник («Сан-Хосе»)
Текущий клуб: «Локомотив»
Ильяс уже провел два полноценных сезона в МХЛ. Он успел поиграть за обе команды «Локомотива» в турнире.
Суммарно на уровне МХЛ у него 98 матчей и 14 (3+11) результативных действий.
134. Максим Агафонов, защитник («Сиэтл»)
Текущий клуб: «Салават Юлаев»
Еще один игрок из системы «Салавата Юлаева», выбранный на этом драфте. Большую часть сезона Агафонов провел в МХЛ, но успел зацепить и 12 матчей в ВХЛ, набрав 3 (1+2) очка.
В преддрафтовых списках защитник котировался в районе между вторым и третьим раундами, но выбрали его гораздо позже — в пятом под общим 134-м номером.
140. Никита Тюрин, защитник («Детройт»)
Текущий клуб: «Спартак»
Прошедший сезон стал для Тюрина дебютным в МХЛ — и сразу ярким. В 69 матчах за молодежную команду «Спартака» он набрал 24 (4+20) очка. И заслужил вызов в основу, за которую провел одну игру.
142. Иван Ткач-Ткаченко, вратарь («Юта»)
Текущий клуб: «Салават Юлаев»
Иван стал четвертым российским вратарем, выбранным на этом драфте. В этом сезоне голкипер провел 40 матчей за «Толпар». Статистика (для МХЛ) оставляет желать лучшего — почти три пропущенные шайбы в среднем за матч и менее 91 процента отраженных бросков.
147. Михаил Федоров, нападающий («Сент-Луис»)
Текущий клуб: «Металлург» Мг
Нынешний сезон стал для Федорова прорывным в МХЛ: форвард набирал в среднем почти одно результативное действие за игру. Михаил даже вызывался в основную команду, но провел за нее лишь три матча.
149. Дмитрий Исаев, нападающий («Оттава»)
Текущий клуб: «Автомобилист»
В этом сезоне 18-летний форвард набрал 49 очков в 49 матчах МХЛ. За такие результаты, как и Федоров, он заслужил вызов в основную команду. Но в КХЛ Исаев провел только три игры без набранных очков.
165. Кирилл Емельянов, нападающий («Бостон»)
Текущий клуб: «Локомотив»
Форвард провел два полноценных сезона в МХЛ за «Локо». На его счету 82 матча и 44 (23+21) результативных действия в регулярном чемпионате. В гиде перед драфтом выделяли его способность помогать команде как в атаке, так и в обороне.
194. Илья Канарский, вратарь («Чикаго»)
Текущий клуб: АКМ
Илья — пятый российский вратарь на этом драфте. Причем он гораздо старше большинства игроков, которых выбирали: Канарский родился в 2004 году.
В прошедшем сезоне он провел 34 матча за АКМ в МХЛ (93,8% отраженных бросков) и три — в ВХЛ (94,2% ОБ).
206. Роман Лутцев, нападающий («Тампа-Бэй»)
Текущий клуб: «Локомотив»
В этом сезоне Роман зажег в МХЛ, набрав 69 (32+37) очков в 59 матчах. Правда, в плей-офф эту результативность форварду поддержать не удалось: в играх на вылет у него всего три результативных действия в восьми встречах.
211. Ян Матвейко, нападающий («Калгари»)
Текущий клуб: ЦСКА
В этом сезоне форвард провел 42 матча в МХЛ за «Красную Звезду» и набрал 24 (10+14) очка.
Выбор «Калгари» можно назвать сенсационным: до драфта Матвейко не фигурировал ни в одном из рейтингов.
213. Андрей Трофимов, вратарь («Оттава»)
Текущий клуб: «Металлург» Мг
Шестой российский голкипер на драфте-2025. В прошедшем сезоне Трофимов провел 26 матчей в МХЛ, где отражал почти 93 процента бросков.
224. Егор Мидлак, вратарь («Флорида»)
Текущий клуб: «Спартак»
Российские вратари прямо-таки нарасхват. Мидлак стал последним игроком, которого выбрали на драфте-2025. В минувшем сезоне он сыграл всего четыре матча в МХЛ, зато как! 94,1 процента отраженных бросков и одна пропущенная шайба в среднем за игру.