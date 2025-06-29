Семь вратарей, всего — 21 хоккеист, а скандального таланта забрала «Каролина». Русские итоги драфта НХЛ

Совсем недавно Александр Жаровский играл в НМХЛ за подольский «Хорс», перебравшись туда из школы «Витязя». С того момента прошел всего год, но как круто поменялась жизнь: подмосковного клуба в КХЛ уже не существует, а хоккеист выбран во втором раунде драфта НХЛ.