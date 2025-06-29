Обещал навсегда бросить Америку, а сам готов играть там за копейки! Какой клуб НХЛ приютит скандального Кузнецова?

На днях агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором сообщил, что его клиент проведет следующий сезон в Северной Америке.
«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — говорится в сообщении.
Позднее стали появляться подробности, что контракт рассматривается только односторонний, а решение продиктовано отсутствием снизить давление на Евгения по сравнению с тем, что он испытывает в России.
Действительно, внимание к Кузнецову после его возвращения было повышенным — не каждый же день в КХЛ приезжают игроки его уровня. Но и то, с каким клубом Евгений подписал контракт, и как его возвращение было подано, также оказали влияние на уровень этого внимания.
Все ждали, что на родине Кузнецов будет играть за родной «Трактор», сам нападающий тоже высказывался в подобном ключе, а в межсезонье, когда возвращался из Северной Америки в Россию, принимал участие в различных активностях родного клуба. Но в итоге Евгений подписал четырехлетнее соглашение со СКА, за что среди челябинских болельщиков прослыл предателем.
В Петербурге звездного новичка представили, разумеется, с размахом, что также заставило обратить еще большее внимание на персону Кузнецова. Поэтому каждое действие хоккеиста в сезоне рассматривали пристальнее обычного и обсуждали также.
Как многие и пророчили, контракт с питерским клубом Евгений не доиграл, чемпионат провел ниже ожиданий, постоянно оказывался в списке травмированных. Были слухи, что вернулись к Евгению прежние проблемы с дисциплиной, мотивацией и так далее. После такого сезона было большим вопросом, какой клуб решится предложить Кузнецову контракт.
И вот теперь новости о возвращении в НХЛ. В лигу, куда перед стартом прошлого сезона Кузнецов возвращаться не собирался:
«В НХЛ точно не вернусь. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом “Трактор” ждет», — говорил Евгений в интервью «Матч ТВ».
Как говорится, никогда не говори никогда. Теперь же обладателю Кубка Стэнли, скорее всего, придется подписываться на скромные деньги. Среди различного рода слухов рядом с фамилией Кузнецова всплывают «Ванкувер Кэнакс», «Монреаль Канадиенс», «Калгари Флеймз» и «Сан-Хосе Шаркс». Интересно, что болельщики «Монреаля» еще в начале сезона, когда Иван Демидов и Кузнецов играли вместе в СКА, активно писали в соцсетях о возможности приглашения Евгения на несколько лет в команду, чтобы помочь с адаптацией молодому соотечественнику.
Болельщики «Вашингтона», кстати, новости о возвращении Евгения в НХЛ не обрадовались. «Только не в свитере “Кэпиталз” — подобных комментариев очень много. Но, на счастье “столичных” болельщиков, разговоров о каком-либо интересе к сотрудничеству с обеих сторон речи и не было.
Надежда Тонконог