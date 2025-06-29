Обещал навсегда бросить Америку, а сам готов играть там за копейки! Какой клуб НХЛ приютит скандального Кузнецова?

Как говорится, никогда не говори никогда. Теперь же обладателю Кубка Стэнли, скорее всего, придется подписываться на скромные деньги. Среди различного рода слухов рядом с фамилией Кузнецова всплывают «Ванкувер Кэнакс», «Монреаль Канадиенс», «Калгари Флеймз» и «Сан-Хосе Шаркс». Интересно, что болельщики «Монреаля» еще в начале сезона, когда Иван Демидов и Кузнецов играли вместе в СКА, активно писали в соцсетях о возможности приглашения Евгения на несколько лет в команду, чтобы помочь с адаптацией молодому соотечественнику.