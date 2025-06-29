Великий тренер вернулся в НХЛ после скандала. Кенневилль перестроит «Анахайм»?

Ещё бы — не так много в лиге действующих тренеров, которые успели взять три Кубка Стэнли, да ещё и с одной командой. Джону Куперу и Полу Морису это пока не удалось, а вот «Чикаго» в 2010-е смог трижды стать чемпионом за шесть лет. Уходил из «Блэкхоукс» Кенневилль после конфликта с генеральным менеджером Стэном Боумэном, когда один критиковал другого за провальные обмены (например, знаменитый трейд Артемия Панарина на Брэндона Саада), а второй считал схемы Джоэля изжившими себя и критиковал команду за то, что топчется на месте. Пройдёт три года, и в 2021-м свой пост покинет уже и Боумен — по требованию лиги. Более того, санкции коснутся и Кенневиля, хотя тот уже будет работать во «Флориде». Всё дело в давнем скандале вокруг видеотренера «Чикаго», якобы склонявшего одного из игроков к насилию.