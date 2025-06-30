«Флорида» оставила лучшего игрока Кубка Стэнли за смешные для рынка НХЛ деньги. «Эдмонтону» такие скидки никто не делает

«Бостон» дал скромный контракт Хуснутдинову
Марат Хуснутдинов в прошлом сезоне пережил обмен из «Миннесоты» в «Бостон». Видимо, «Уайлд» разочаровались в проспекте, который приехал в организацию весной 2024 года. В новой команде у нападающего возросло игровое время — с 11 минут почти до 15. Незначительно пошла вверх и статистика. Обмен помог Хуснутдинову: «Брюинз» находятся в перестройке, и теперь за подъем команды отвечает новый главный тренер Марко Штурм. В клубе дали понять, что рассчитывают на Марата: с ним подписали контракт на два года.
Не стоит удивляться скромной зарплате. Кэпхит Хуснутдинова — 925 тысяч долларов. На большие деньги нападающий не мог претендовать. Для этого надо показать классную статистику, а не 5 (3+2) очков за 18 матчей — тогда агент мог бы уговорить клуб на другие условия. Марат постепенно осваивается в североамериканском хоккее. Адаптация, очевидно, далась непросто. У форварда есть талант и светлая голова, но пока раскрыть свои навыки в НХЛ не удалось и наполовину. Ближайший сезон даст понять, стоит ли Хуснутдинову задерживаться за океаном.
«Чикаго» обменял права на звезду «Ак Барса»
Илья Сафонов отказался от поездки в НХЛ в этом межсезонье. Нападающий подписал новый годичный контракт с «Ак Барсом», несмотря на интерес из Северной Америки. Габаритный форвард задрафтован «Чикаго» — клуб явно хотел увидеть россиянина в составе уже осенью. Сафонов решил посвятить еще один год Казани, а «Блэкхокс» взяли и обменяли права на нападающего в «Ванкувер» на будущую компенсацию (future considerations).
А ведь Илья вполне может повторить путь Дмитрия Воронкова, который хоть и не без трудностей, но закрепился в основе «Коламбуса» и вырос в большого игрока. Если теперь форвард и отправится за океан, то продолжит карьеру в «Кэнакс».
«Монреаль» выменял топ-защитника
«Монреаль» приобрел у «Айлендерс» защитника Ноа Добсона, с которым сразу подписал контракт на 8 лет и общую сумму 76 миллионов, за 16-й и 17-й выборы на драфте и нападающего Эмиля Хайнемана.
Логика нового менеджмента нью-йоркского клуба понятна. Команде необходимо обновление, а выбранный на драфте под первым номером защитник Мэттью Шэфер способен быстро вырасти в игрока как минимум такого же калибра, как Добсон. «Канадиенс» вроде бы сделали оборону сильнее. Вот только пока неясно, как будут делить время в большинстве Добсон и лучший новичок минувшего сезона Лэйн Хатсон.
«Флорида» сохранила MVP плей-офф
Самый ценный игрок завершившегося Кубка Стэнли Сэм Беннетт ожидаемо продлил соглашение с «Флоридой». От добра добра не ищут. Срок — 8 лет, общая сумма — 64 миллиона долларов. Эти цифры снова показывают, что клубы с юга США имеют массу финансовых, налоговых и других преимуществ перед конкурентами. НХЛ можно в лучшем случае считать лигой примерно равных возможностей. Не больше. Канадские команды и «Баффало» тому свидетельство.
Удивительная сделка от «Эдмонтона»
Трент Фредерик заработал хорошую репутацию ранее в «Бостоне», а проявить себя во всей красе в «Эдмонтоне» ему пока помешала травма. Этот нападающий силового плана способен принести большую пользу «Ойлерз» в ближайшие годы. Но срок (8 лет!) и зарплата (3,85 миллиона долларов) по новому контракту вызывают шок. Особенно на фоне того, что клубу надо считать каждый цент. Никакой рост потолка зарплат не спасет, если совершать настолько сомнительные сделки. Видимо, план генерального менеджера «Эдмонтона» Стэна Боумэна настолько хитрый, что его понять совершенно невозможно.
«Колорадо» расчистил платежку
«Колорадо» отдал двух нападающих Чарли Койла и Майлза Вуда в «Коламбус» за неплохую компенсацию, одновременно освободив в платежке почти восемь миллионов долларов. Эти деньги можно потратить с умом, освежив состав. «Коламбусу» приобретенные игроки пригодятся. Опыт — необходимая составляющая именно для этой команды.
Михаил Зислис, Михаил Скрыль