«Флорида» оставила лучшего игрока Кубка Стэнли за смешные для рынка НХЛ деньги. «Эдмонтону» такие скидки никто не делает

Не стоит удивляться скромной зарплате. Кэпхит Хуснутдинова — 925 тысяч долларов. На большие деньги нападающий не мог претендовать. Для этого надо показать классную статистику, а не 5 (3+2) очков за 18 матчей — тогда агент мог бы уговорить клуб на другие условия. Марат постепенно осваивается в североамериканском хоккее. Адаптация, очевидно, далась непросто. У форварда есть талант и светлая голова, но пока раскрыть свои навыки в НХЛ не удалось и наполовину. Ближайший сезон даст понять, стоит ли Хуснутдинову задерживаться за океаном.