«Не думаю, что через год сын закончит выступать в НХЛ». Интервью с отцом Бобровского

Но даже после этого в плей-офф каждая игра — это новый вызов. На старом багаже не выедешь. Да даже в регулярке — что тут о Кубке говорить? Казалось бы, 4−1 с «Тампой», 4−1 с «Каролиной» — внешне счет в сериях выглядел солидно. Но каждая игра была напряженной, и стоило команде дрогнуть — многое изменилось бы. Все на тоненького! Регулярку «Флорида», кстати, закончила ниже и «Тампы», и «Торонто», и «Каролины», каждую из которых потом обыграла в плей-офф. Это очень сильные команды, и нужно было отдать себя без остатка, чтобы их победить. И прошлогодний трофей давал какую-то уверенность, но все надо было делать по новой здесь и сейчас.