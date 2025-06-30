The Athletic: Кирилл Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории «Миннесоты»

«При всём уважении к Мариану Габорику, Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории “Уайлд”. Если он готов остаться в “Миннесоте” ещё на девять лет, то ему нужно разъяснить планы клуба. Он это заслужил.



Капризов хочет побеждать, а его карьера в НХЛ началась на шесть лет позже, чем у многих игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда ему будет 29 лет. И если победа в Кубке Стэнли для него так важна, как мы об этом думаем, он захочет видеть команду постоянным претендентом», — цитирует Руссо The Athletic.