The Athletic: Кирилл Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории «Миннесоты»

Действующее соглашение россиянина с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до конца следующего сезона. С 1 июля он получит право продлить контракт с «Уайлд».
«При всём уважении к Мариану Габорику, Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории “Уайлд”. Если он готов остаться в “Миннесоте” ещё на девять лет, то ему нужно разъяснить планы клуба. Он это заслужил.
Капризов хочет побеждать, а его карьера в НХЛ началась на шесть лет позже, чем у многих игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда ему будет 29 лет. И если победа в Кубке Стэнли для него так важна, как мы об этом думаем, он захочет видеть команду постоянным претендентом», — цитирует Руссо The Athletic.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025.