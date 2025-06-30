«Словно все хотят бросить нас». У Капризова проблемы из-за новых правил НХЛ

Так что, хотя фанаты имеют полное право ожидать, что «Уайлд» добавят в свой арсенал именитых игроков после четырёх лет разговоров о «мёртвых деньгах», штрафах за выкуп контрактов и всех этих раздражающих вещах (имеются в виду средства под платёжкой за выкуп контрактов Зака Паризе и Райана Сутера — оковы, которые спали с «Миннесоты» только в нынешнее межсезонье. — Прим. «Чемпионата»), если Герину придётся ждать следующего сезона, чтобы найти нужных хоккеистов, или даже следующего лета, чтобы заняться более аппетитной рыбой и не тратить деньги под потолком на менее важных свободных агентов в межсезонье-2025, ну что ж, пусть так и будет.