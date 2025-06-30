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Романов продлил контракт с «Айлендерс» на восемь лет

Клуб НХЛ «Айлендерс» продлил контракт с Романовым на восемь лет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский защитник Александр Романов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано на восемь лет. По данным портала PuckPedia, средняя зарплата россиянина по новому контракту составит 6,25 млн долларов.

Романову 25 лет. Он выступает за «Айлендерс» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 20 очков (четыре гола и 16 передач). Также в НХЛ Романов выступал за «Монреаль», который выбрал его под общим 38-м номером во втором раунде драфта 2018 года.