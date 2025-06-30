Романов продлил контракт с «Айлендерс» на восемь лет

Романову 25 лет. Он выступает за «Айлендерс» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 20 очков (четыре гола и 16 передач). Также в НХЛ Романов выступал за «Монреаль», который выбрал его под общим 38-м номером во втором раунде драфта 2018 года.