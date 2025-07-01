Первый номер драфта Мэттью Шефер впервые вышел на лёд в тренировочном лагере «Айлендерс»

Начало прошлого сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на МЧМ. Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно оставался явным фаворитом драфта.