«Торонто» вызвал в тренировочный лагерь российского нападающего из МХЛ

Всего в тренировочный лагерь «Мэйпл Лифс» вызваны 48 хоккеистов (4 голкипера, 15 защитников и 29 нападающих). Канадский клуб выбрал Плесовских в 2024 году в пятом раунде драфта под общим 152-м номером. В сезоне-2024/2025 18-летний форвард выступал за МХК «Спартак», провёл 70 игр (с учётом плей-офф) и набрал 52 (24+28) очка. Нападающий в составе красно-белых стал обладателем Кубка Харламова.