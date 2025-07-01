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«Торонто» вызвал в тренировочный лагерь российского нападающего из МХЛ

Выбранный на драфте НХЛ — 2024 клубом «Торонто Мэйпл Лифс» российский нападающий Александр Плесовских вызван в команду на тренировочный лагерь — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Выбранный на драфте НХЛ — 2024 клубом «Торонто Мэйпл Лифс» российский нападающий Александр Плесовских вызван в команду на тренировочный лагерь — 2025.

«Дети едут в лагерь», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Всего в тренировочный лагерь «Мэйпл Лифс» вызваны 48 хоккеистов (4 голкипера, 15 защитников и 29 нападающих). Канадский клуб выбрал Плесовских в 2024 году в пятом раунде драфта под общим 152-м номером. В сезоне-2024/2025 18-летний форвард выступал за МХК «Спартак», провёл 70 игр (с учётом плей-офф) и набрал 52 (24+28) очка. Нападающий в составе красно-белых стал обладателем Кубка Харламова.