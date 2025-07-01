«Сан-Хосе» сделал квалификационные предложения Данилу Гущину и ещё двум хоккеистам

Гущин — воспитанник екатеринбургского хоккея, был выбран «Сан-Хосе» в 2020 году в третьем раунде под общим 76-м номером. В прошедшем сезоне 23-летний форвард провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одной результативной передачей. Также на его счету 60 игр (с учётом плей-офф) в составе «Барракуды» (фарм-клуб «Сан-Хосе») в AHL, в которых он забросил 29 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав 52 очка.