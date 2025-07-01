Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Фридман: 37-летний Маршан подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет и $ 33 млн

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан подписал соглашение с командой на шесть лет с кэпхитом в $ 5,5 млн, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан подписал соглашение с командой на шесть лет с кэпхитом в $ 5,5 млн, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х. По истечении срока контракта Маршану будет 43 года.

Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире. Брэд также выиграл Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году.

Чуть ранее «Флорида» подписала новое соглашение с канадским защитником Аароном Экбладом на восемь сезонов.