Фридман: 37-летний Маршан подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет и $ 33 млн

Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире. Брэд также выиграл Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году.