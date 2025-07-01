Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Эдмонтон» подписал новый контракт с Эваном Бушаром на сумму $ 42 млн

Защитник Эван Бушар подписал четырёхлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на сумму $ 42 млн.

Источник: Getty Images

Его среднегодовая зарплата составит $ 10,5 млн. ОБ этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник набрал 67 (14+53) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также на его счету семь голов и 16 результативных передач в 22 матчах Кубка Стэнли. Он стал седьмым защитником в истории Кубка Стэнли по скорости достижения отметки в 20 голов. Во вторник, 1 июля, он мог стать ограниченно свободным агентом.

Бушар был выбран «Ойлерз» в 2018 году в первом раунде драфта под общим 10-м номером. В составе «Лондон Найтс» становился чемпионом OHL и обладателем Мемориального кубка.