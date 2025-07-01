«Эдмонтон» подписал новый контракт с Эваном Бушаром на сумму $ 42 млн

В прошедшем сезоне 25-летний защитник набрал 67 (14+53) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также на его счету семь голов и 16 результативных передач в 22 матчах Кубка Стэнли. Он стал седьмым защитником в истории Кубка Стэнли по скорости достижения отметки в 20 голов. Во вторник, 1 июля, он мог стать ограниченно свободным агентом.