Тарасенко едет к Капризову за третьим кубком, Романову и Проворову дали контракты жизни. Русские сделки в НХЛ

В НХЛ открывается рынок свободных агентов, а перед тем, как начнется хаотичное движение свободных агентов, игроки заключают контракты со своими командами. И минувшей ночью произошёл целый хит-парад из российских подписаний. А еще накануне состоялся обмен с участием одного нашего хоккеиста.
Владимир Тарасенко. Из «Детройта» в «Миннесоту»
Перед открытием рынка свободных агентов «Детройт» избавился от Владимира Тарасенко, а следом почти сразу подписал Патрика Кейна. Если с американским ветераном Стив Айзерман угадал на 100%, то Русский танк в схемы «Ред Уингз» не вписался. Даже увольнение тренера по ходу сезона, которое взбодрило всю команду, на Владимира не подействовало. Некогда грозный снайпер после смерти отца забросил всего 11 шайб в 80 играх. Теперь его почти 5-миллионный контракт ложится на плечи «Миннесоты». Благо «дикари» могут себе это позволить после того, как они скинули «мертвых душ» в лице Паризе и Сутера. Чем Тарасенко поможет «Уайлд»? В лучшем случае он поможет заполнить дыры в топ-6 и сделает «дикарей» контендерами. Почему бы сибиряку не побороться за третий в карьере Кубок Стэнли? Но если рассуждать более реалистично, то он может стать старшим товарищем для новобранца «Миннесоты» Данилы Юрова. А еще когда-то в юности новокузнечанин Кирилл Капризов равнялся на новосибирца Владимира Тарасенко. Более того, их сравнивали скауты. Теперь двое сибиряков будут играть в одной команде. Кстати, Сент-Пол, где играют «дикари» — город-побратим Новосибирска.
Иван Проворов. $8.50 млн х 7 лет
Как минимум в ближайшие три сезона за оборону «Коламбуса» будут отвечать Зак Веренски и Иван Проворов. Американский защитник — абсолютный топ. Наш парень из Ярославля — околотоп. На двоих они будут съедать из платежной ведомосоти $18 миллионов. «Коламбус», впрочем, может себе позволить — потолок их не прижимает. Когда и если Веренски Огайо покинет, Проворов и вовсе останется первым парнем на деревне. Как принято говорить, он подписал главный контракт жизни. Если только однажды не последует обмен в клуб-контендер, Кубка Стэнли ему не видать. Но кто-то же должен играть в «Коламбусе»? Получается, Проворов — это анти-Панарин и анти-Бобровский. Хлебушек и будущий двукратный обладатель Кубка Стэнли выбрали большие рынки, тогда как Иван согласился играть в не самом лучшем месте. Зато долго и за хорошие деньги.
Александр Романов. $6.25 млн х 8 лет
Когда только-только заключенный контракт с «Айлендерс» завершится, Александру Романову будет 33 года. А ведь казалось, совсем недавно он был лимитчиком у Игоря Никитина в ЦСКА, рулил большинством на молодежном чемпионате мира, а мы его кроме как внуком Зинэтулы Билялетдинова и не называли. Теперь же он стал постоянным жителем Лонг-Айленда. Если Проворов во многом получил надбавку за жизнь в Огайо, то Романов сделал небольшую скидку за красивые виды Нью-Йорка и стабильность. Романов подписал хороший контракт, который с ростом потолка зарплат может немного обесцениться, но теперь интересна роль нашего защитника в «Айлендерс». Он и так выходил в первой паре, но почти не участвовал в атакующей игре. Чуть ранее лидер нью-йоркской обороны Ноа Добсон уехал в «Монреаль» и теперь кому-то придется больше играть в большинстве. Романов — далеко не первый кандидат, но чем черт не шутит?
Андрей Кузьменко. $4.30 млн х 1 год
Было бы странно, откажись «Лос-Анджелес» от Андрея Кузьменко после того, как он так органично залетел в тройку к Копитару и в ударную бригаду большинства. Было бы не менее странно, дай ему «Кингз» долгосрочный и более крупный контракт. Наступать на грабли «Ванкувера» никто больше не хочет. Как бы то ни было, нынешний контракт по базовой зарплате всего на миллион с небольшим меньше, чем тот, который он выбил после яркого дебютного сезона. Если Андрей на этот раз избежит падения на второй год в команде, то получит на руки уже более длительное соглашение. А ведь еще полгода назад все наперебой рассуждали о его возвращении в КХЛ, а в лучшем случае — контракте в НХЛ на полтора-два миллиона долларов. Сменив третью команду за один сезон, Кузьменко нащупал свою игру и получил заслуженные деньги.