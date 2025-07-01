Тарасенко едет к Капризову за третьим кубком, Романову и Проворову дали контракты жизни. Русские сделки в НХЛ

Было бы странно, откажись «Лос-Анджелес» от Андрея Кузьменко после того, как он так органично залетел в тройку к Копитару и в ударную бригаду большинства. Было бы не менее странно, дай ему «Кингз» долгосрочный и более крупный контракт. Наступать на грабли «Ванкувера» никто больше не хочет. Как бы то ни было, нынешний контракт по базовой зарплате всего на миллион с небольшим меньше, чем тот, который он выбил после яркого дебютного сезона. Если Андрей на этот раз избежит падения на второй год в команде, то получит на руки уже более длительное соглашение. А ведь еще полгода назад все наперебой рассуждали о его возвращении в КХЛ, а в лучшем случае — контракте в НХЛ на полтора-два миллиона долларов. Сменив третью команду за один сезон, Кузьменко нащупал свою игру и получил заслуженные деньги.