«Флорида» сотворила чудо. Команда Бобровского сохранила всех лидеров и теперь пойдет за третьим Кубком

К тому моменту вратарю исполнится 37 лет, но его игра в последних сезонах не давала поводов заглядывать в паспорт. И если уж Маршану, который отдал «Пантерз» только половину сезона, Зито щедро предложил контракт на шесть лет, то почему бы аналогичный ветеранский договор не заключить с Бобровским? Сергей — невероятный фанатик хоккея. Глядя на его тренировки и заминки, можно составить методичку о подготовке идеального спортсмена. Сомнений, что он останется в элите через пару сезонов, почти не возникает. А значит, «Флориде» пора задумываться и о новом контракте с российским голкипером, не дожидаясь, чем закончится поход за третьим Кубком Стэнли.