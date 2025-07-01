«Флорида» сотворила чудо. Команда Бобровского сохранила всех лидеров и теперь пойдет за третьим Кубком

На чемпионском параде «Флориды» от разных игроков можно было слышать о желании сделать золотой хет-трик. После выигрыша двух Кубков Стэнли команда Пола Мориса не намерена останавливаться. Мимолетная сытость если и наступила, то быстро улетучилась и сменилась на рвение к официальному статусу клуба-династии.
В сезоне-2025/26 «Пантерз» пойдут за третьим Кубком. Генеральный менеджер Билл Зито уже сделал важные шаги, чтобы сохранить чемпионский состав. Сделать это по умолчанию непросто. Рыночная стоимость хоккеистов-чемпионов растет. Многие клубы желают заполучить себе людей, знающих маршрут к заветной цели. У некоторых игроков сносит крышу, и после чемпионского сезона они стремятся получить контракт жизни на огромные суммы. Места для маневров у «Флориды» было минимум. Истекали соглашения трех ключевых игроков: Брэда Маршана, Аарона Экблада и Сэма Беннетта. Уход любого из них стал бы потерей разной степени тяжести, но менеджерский талант Зито позволил сохранить каждого игрока.
MVP плей-офф Беннетт подписал восьмилетний контракт на 64 миллиона долларов. Сэм заработает солидную сумму, но прямо сейчас он лишь четвертый форвард «Пантерз» по кэпхиту. Его опережают Александр Барков (10 миллионов долларов), Мэттью Ткачак (9,5) и Сэм Райнхарт (8,625). На волне успешного плей-офф и двух Кубков канадец мог получить больше денег. Однако не стоит забывать, что в регулярках Сэм не набирал больше 51 очка. Добавьте к этому комфортное налогообложение Флориды, климат, прекрасный город и возможность выиграть еще один Кубок Стэнли. Все это объясняет, почему Беннетт не сорвал немыслимый куш, о чем можно было подумать после плей-офф.
Маршан невероятно быстро освоился в «Пантерз». Его значимость в плей-офф приумножалась с каждым раундом. В финале с «Эдмонтоном» Брэд забросил шесть шайб. На счету канадца также важнейший гол в овертайме третьего матча с «Торонто», когда самая напряженная для «Флориды» серия могла качнуться на тяжелейшие 0−3. Было очевидно, что обе стороны заинтересованы в продолжении союза. В итоге «Пантерз» и Маршан заключили шестилетний контракт с кэпхитом 5,25 миллиона долларов. К завершению договора форварду исполнится 43 года. Есть большие сомнения, что Брэд доработает его до конца. Однако сейчас ценность нападающего для команды велика. И по сравнению с прошлым контрактом кэпхит канадца уменьшился на 885 тысяч.
Кажется, именно продление Экблада было самым непростым для Зито. Аарон, выйдя на рынок, мог бы получить значительно больше денег от многих команд, которым позарез необходим опытный праворукий защитник в первую-вторую пару. Канадцу только 29 лет. Он не первый сезон показывает высокий уровень. Но похоже, Экблад решил провести всю энхаэловскую карьеру в одном клубе. Подписание нового контракта с «Пантерз» на восемь лет намекает именно на это. Ради очередного похода за Кубком Стэнли и комфортной жизни во Флориде Аарон подвинулся по деньгам. Его кэпхит сейчас даже ниже, чем в последние сезоны — 6,1 миллиона вместо 7,5. Для сравнения: средняя зарплата Александра Романова по новому соглашению с «Айлендерс» — 6,25 миллиона.
Контракты Беннетта, Маршана и Экблада объединяет одна деталь. Большая часть денег вшита в подписной бонус, который игрок получает еще летом как страховку от локаута. В первые годы его сумма выше, чем в последующие, а базовая зарплата скромная — всего 1 миллион долларов. Для примера: по итогам следующего сезона Беннетт получит 10,2 миллиона, из которых 9,2 — подписной бонус. А в заключительном по контракту сезоне-2032/33 — только 6,12.
«Флорида» уже сейчас готова идти за третьим Кубком Стэнли. Зито, несомненно, еще продолжит манипуляции с составом. Хотя только за продления Маршана, Беннетта и Экблада ему уже можно поставить памятник где-нибудь на пляжах Санрайза. Большая дилемма ожидает генменеджера следующим летом, когда истечет контракт Сергея Бобровского.
К тому моменту вратарю исполнится 37 лет, но его игра в последних сезонах не давала поводов заглядывать в паспорт. И если уж Маршану, который отдал «Пантерз» только половину сезона, Зито щедро предложил контракт на шесть лет, то почему бы аналогичный ветеранский договор не заключить с Бобровским? Сергей — невероятный фанатик хоккея. Глядя на его тренировки и заминки, можно составить методичку о подготовке идеального спортсмена. Сомнений, что он останется в элите через пару сезонов, почти не возникает. А значит, «Флориде» пора задумываться и о новом контракте с российским голкипером, не дожидаясь, чем закончится поход за третьим Кубком Стэнли.
Михаил Скрыль