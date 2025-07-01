Гавриков подписал контракт жизни! Россиянин за семь лет заработает почти $ 50 млн

Какую роль на себя возьмёт Гавриков в «Рейнджерс»? Россиянин совершенно точно будет играть в топ-4, а уж где ему выделит место Салливан, пока непонятно. С одной стороны, пара с Адамом Фоксом может стать по эффективности на обеих сторонах площадки одной из лучших в НХЛ (наряду с Макаром и Тэйвзом). С другой — возможен и вариант, при котором Владислав займёт место во второй паре для того, чтобы в обороне не было дисбаланса.