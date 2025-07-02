Проворова озолотили, Дадонов задержится в НХЛ. Все сделки с русскими после открытия рынка

Пробиться в основу «Харрикейнз» будет крайне сложно. Даже Пётр Кочетков до сих пор не смог завоевать звание первого номера «ураганов», уступив 35-летнему Фредерику Андерсену. В СМИ отмечали, что Мифтахов надеется на регулярную практику в НХЛ, поскольку основной вратарь команды достаточно травматичен. Кроме того, Андерсен может быть занят подготовкой к матчам за сборную Дании на Олимпийских играх в Милане. Так что при лучших раскладах Амир будет биться за место в воротах с Кочетковым.