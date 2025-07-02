«Баффало» объявил о заключении соглашения с форвардом Джастином Дэнфортом

32-летний Дэнфорт сыграл 183 матча в НХЛ за последние четыре сезона в составе «Коламбус Блю Джекетс». В сезоне-2024/2025 он набрал 21 очко (9+12) в 61 игре, в среднем проводя на льду 14:16. В сезоне-2023/2024 Дэнфорт показал рекордные для себя результаты по количеству сыгранных матчей (71), результативных передач (16) и очков (26).