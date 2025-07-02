Рынок свободных агентов НХЛ — один из худших в истории. В выигрыше те, кто ничего не делал

В НХЛ таких безумств мы не увидим хотя бы из-за того, что в баскетболе пол зарплат составляет 90% от потолка, в хоккее требования либеральнее (73%). Однако в довольно сложное положение попали команды, которые вышли из перестройки — ещё пару лет назад условные «Чикаго» и «Сан-Хосе» могли бы предложить очень хорошие деньги доступным на рынке ветеранам. Но теперь переплачивать просто некому, поэтому те же «акулы», которым надо набрать контрактов ещё на $ 9 млн ради пола зарплат, скорее примут на себя контракт травмированного Кэри Прайса, чем заплатят действующему игроку.