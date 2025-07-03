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Клуб НХЛ пригласил 20-летнего таланта из сборной Казахстана: кто он и зачем?

Голкипер молодежной сборной Казахстана Владимир Никитин примет участие в лагере развития клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз», передают Vesti.kz со ссылкой на «Шайба.kz».

Источник: КФХ

Что такое лагерь развития НХЛ

Лагерь развития НХЛ — это короткие тренировочные занятия, которые проводит каждый клуб лиги перед новым сезоном. Обычно приглашение получают новички команд, перспективные хоккеисты и игроки, выбранные на драфте.

Для руководства клуба это возможность получить полезную информацию об игроках, которые в будущем могут стать частью команды, а для хоккеистов — шанс проявить себя, почувствовать дух НХЛ, попытаться максимально показать свой потенциал.

Кто такой Владимир Никитин

20-летний Никитин является воспитанником «Барыса». Минувший сезон вратарь начинал в «Снежных Барсах», где провел 12 матчей и отразил 88,4 процента бросков.

После казахстанец перешел в «Нанаймо Клипперс», выступающий в BCHL (юниорская хоккейная лига в Канаде). За канадский клуб он провел 13 матчей в регулярном чемпионате, отразил 92,4 процентов бросков.

На драфте НХЛ 2023 года Никитин был выбран «Оттавой» в седьмом раунде под общим 207-м номером.

В прошлом году «сенаторы» также приглашали голкипера в лагерь развития.