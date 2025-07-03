«Мы хотели перемен». Тарасенко: обмен в «Миннесоту», фактор Капризова, новогодняя история

Владимир Тарасенко продолжит карьеру в «Миннесоте». 33-летний форвард переезжает в пятый раз за три года.
Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2012-го до начала 2023-го и подобрался к статусу легенды клуба. Россиянин в «Блюз» выиграл Кубок Стэнли в 2019-м и прошел через несколько серьезных травм и операций. В своем 11-м североамериканском сезоне форвард решился на смену команды ради еще одного похода за чемпионством. Вместе с тем хоккеист дважды чередовал обмены в клубы-претенденты и подписания с аутсайдерами — поиграл в «Рейнджерс» и «Оттаве», «Флориде» и «Детройте».
Тарасенко летом 2024 года внес свой вклад в историческое, первое чемпионство «Пантерз» в качестве форварда нижней тройки. После этого сезон в «Ред Уингз» получился у форварда едва ли не худшим в карьере — 33 (11+22) очка в 80 матчах. Всего за 13 сезонов в НХЛ у россиянина — 662 (304+358) очка в 831 матче, в Кубке Стэнли — 73 (49+24) в 121 игре.
Контракт Тарасенко с зарплатой 4,75 миллиона долларов рассчитан до лета 2026 года, отрабатывать его вторую часть форвард будет в новом клубе. «Детройт» обменял Владимира на некую будущую компенсацию. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин пошел на риск с привлечением ветерана, главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс будет искать место техничному хоккеисту в команде с главной русской звездой — Кириллом Капризовым.
«Пару раз поговорил с Капризовым»
Обмен Тарасенко был оформлен 30 июня, на следующий день форвард вышел в онлайн-конференцию с североамериканскими журналистами из своего дома в штате Флорида. Владимир начал с темы обсуждения своего переезда с Капризовым, лидер «Уайлд» был на связи с соотечественником.
«Я слышал много хорошего от Кирилла. Очевидно, я говорил с ним о команде, коллективе. Также мне нравится этот стиль хоккея, в который играет команда. Поговорил с семьей. Спасибо Биллу за доверие. Приеду и постараюсь помочь команде любым возможным способом», — сказал Тарасенко.
Владимир о том, насколько его воодушевляет возможность быть форвардом топ-6 после пары лет игры в третьих тройках, заметил: «Это очень волнительно. Я знаю, что еще должен приехать и завоевать свое место. Это не что-то гарантированное. Но я в большом восторге из-за этой возможности. У меня вчера был очень хороший разговор с Биллом и Джоном. Как сказал, жду момента, когда приеду и смогу помочь команде настолько, насколько смогу».
Двукратный обладатель Кубка Стэнли о своих отношениях с Капризовым и разговорах о «Миннесоте» добавил: «Я говорил с ним вчера пару раз. Еще у нас общий агент, так что знаю многое от него. Раньше говорил [с Кириллом] пару раз. Еще у нас была возможность пересекаться в одной компании несколько раз. Знаю его как очень хорошего человека, с которым приятно быть рядом. И очень рад присоединиться к команде, в которой он играет».
Россиянин также ответил на вопрос об уровне ожиданий от своей игры после не самого продуктивного сезона в сравнении с теми, к которым привыкли: «Да, чувствую себя очень уверенно. У меня много времени этим летом. Думаю, впервые в карьере у меня столько времени для подготовки к сезону. Есть возможность передохнуть не только физически, но и ментально. Чего бы ни случилось в последние пару лет, я и моя семья ни о чем не жалеем, смотрим вперед и открываем новую главу. Как сказал, в большом восторге. Я всегда верил в себя. Чувствую, что каждый год должен что-то доказывать. Так что с нетерпением жду этого».
Форвард так подтвердил свою локацию во Флориде: «Да, здесь. Я остаюсь внутри, не снаружи. Снаружи слишком жарко».
«Постараюсь быть хорошим одноклубником»
Тарасенко об ожидании перемен и переезде из Детройта после одного сезона сказал: «Да, мы хотели перемен. Обмен случился. Я даже не знаю, что еще сказать. Вероятно, на большинство вопросов о прошлом скажу, что прошлое остается позади. Повторюсь, в большом восторге от перехода в “Уайлд”. Теперь с нетерпением смотрю вперед».
Владимир оценил сочетание своего игрового стиля с хоккеем «Миннесоты»: «Я думаю, что это так. У меня не было особого шанса поговорить с тренером о том, что ему требуется от меня, но, как отмечал, я буду выкладываться по полной, чтобы помочь команде. Чем больше буду общаться с тренером и одноклубниками, узнавать структуру, тем более комфортно буду себя чувствовать. И это восхищает».
Двукратный обладатель Кубка Стэнли считает, что может помочь партнерам по своей новой команде: «Я с удовольствием поделюсь своим накопленным опытом. Если ребята захотят спросить о чем-то, что я проходил, просто помогу тем, кто в этом нуждается. Знаете, постараюсь быть хорошим одноклубником. Есть много мелких деталей, которые важны, когда играешь в успешной команде. Очень многое связано с уверенностью. Как говорил, когда появлюсь в команде, буду делать все, что только могу, чтобы помочь. И меня очень восхищает возможность чему-то научить ребят. Я слышал, что это очень классный коллектив. Уверен, буду получать удовольствие».
Россиянин не стал называть, кого еще знает из состава «Уайлд», кроме Капризова: «Думаю, здесь много ребят, против которых играл долгое время. Мы начнем говорить на льду. Да, вчера получил пару сообщений от некоторых ребят, пока все мило. Я знаю пару парней из команды».
«Помогу чем только смогу»
Тарасенко по просьбе журналистов вспомнил об истории противостояния с «Миннесотой» и игре «Зимней классики» НХЛ в Миннеаполисе за «Сент-Луис» в первый день 2022 года. «Блюз» победили в матче на открытом воздухе в морозный вечер со счетом 6:4, Владимир отметился голом, а Капризов — заброшенной шайбой и двумя передачами.
«Да, тот вечер был очень холодным. И это был особенный вечер для нас, потому что это был вечер Нового года. Быть может, вы знаете, что в России его масштабно отмечают. И едва ли не впервые я с семьей смог отпраздновать Новый год вне нашего дома. Игра была сумасшедшей. Я помню, что было очень холодно. И я много раз играл против “Уайлд”, у нас было много серий в плей-офф. Насколько помню, каждый игра была очень тяжелой. Особенно на домашней арене, где сумасшедшие болельщики, всегда полный стадион. Было очень тяжело играть [там в гостях]», — сказал Тарасенко.
Владимир также отдельно развил тему с возможностью помочь молодым хоккеистам и новичкам «Миннесоты» — например, соотечественнику Даниле Юрову: «Да, по ходу карьеры всегда считал честью помогать другим, особенно молодым парням. Потому что когда я был моложе в национальной команде или в команде родного города, со мной рядом были парни, которые сильно помогали. Я на самом деле знаю, как важно чувствовать, что есть парни на твоей стороне. Особенно это важно, когда едешь за океан играть в НХЛ из КХЛ. Это непростой переход, я хочу помочь чем только смогу. Как одноклубник, лидер и часть коллектива должен обращать внимание на то, как себя чувствуют другие парни. Знаете, моя цель — просто постараться помочь парням, насколько смогу. Иногда это заключается просто в том, чтобы дать совет или предложить помощь. Порой парни отвечают “да”, порой — “нет”, но делать такое считаю за честь. Жду такой возможности».
Россиянин одним словом отреагировал на вопрос о ценной для ветерана возможности насладиться межсезоньем перед тренировочным лагерем и регулярным чемпионатом, а потом показать, что у Владимира Тарасенко осталось достаточно огня: «Определенно».
«С радостью приму тренера во Флориде»
Тарасенко оценил изменения в своей игре по ходу карьеры и как в ветеранском возрасте он отличается от молодого парня из «Сент-Луиса»: «Вероятно, это чувство и понимание времени. Есть правильное время для того, чтобы делать определенные вещи. И также есть подходящие моменты не делать что-то. Это может звучать достаточно просто. Но я считаю, что с опытом приходит умение управлять игрой. Скажу, что мне особенно повезло с большим опытом игры в плей-офф в “Сент-Луисе” и других командах. Важно понимание, когда подходящее время что-то делать, играть просто. Когда приходишь в эту лигу, тебя переполняет восторг, всегда хочется что-то сделать. Но ты должен оказаться в нужное время в нужном месте».
Владимир описал, есть ли что-то общее у чемпионских команд и что делало фаворитом «Сент-Луис» и «Флориду» в сезонах с победами в Кубке Стэнли: «Думаю, обе команды играли очень надежно в защите. И ключевое для меня в каждой команде: если у вас сплоченный коллектив, который желает играть друг за друга, не за цифры или что-то такое, а все готовы прикрыть парня рядом, то такие команды имеют шанс добиться успеха. Если вам удается построить команду, в которой парни не переживают за себя, а беспокоятся, как обычно говорят, за парней слева и справа от себя в раздевалке, то у такой команды велик шанс на большой успех».
Россиянин подчеркнул важность контакта игрока с тренером до дебюта в команде после слов Герина о желании Хайнса отправиться во Флориду и при встрече лучше узнать форварда: «Считаю, это очень важно. Как заметил, у меня была возможность поговорить с ним вечера, и мы с радостью встретим его во Флориде на обеде или ужине, чтобы он узнал меня и мою семью. Это важно для нас, мы ценим это, ждем с нетерпением встречи, на которой каждый из нас сможет лучше узнать друг друга. Когда понимаешь, каковы ожидания, узнаешь больше вещей о команде, то быстрее осваиваешься».
Нападающий затруднился сказать, отправится ли его семья в Миннесоту с учетом игры старшего сына в другом городе: «Да, мой старший сын в следующем году будет играть в Далласе, так что вроде как разделимся. Вчера все так быстро произошло, что теперь нам нужно время посидеть и обсудить, что будет лучше для нашей семьи, просто принять решение».
Артем Агапов