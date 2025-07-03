«Мы хотели перемен». Тарасенко: обмен в «Миннесоту», фактор Капризова, новогодняя история

Россиянин также ответил на вопрос об уровне ожиданий от своей игры после не самого продуктивного сезона в сравнении с теми, к которым привыкли: «Да, чувствую себя очень уверенно. У меня много времени этим летом. Думаю, впервые в карьере у меня столько времени для подготовки к сезону. Есть возможность передохнуть не только физически, но и ментально. Чего бы ни случилось в последние пару лет, я и моя семья ни о чем не жалеем, смотрим вперед и открываем новую главу. Как сказал, в большом восторге. Я всегда верил в себя. Чувствую, что каждый год должен что-то доказывать. Так что с нетерпением жду этого».