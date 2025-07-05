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Петерка — о переходе в «Юту»: здесь много молодых игроков, я верю в команду

Нападающий Джон-Джейсон Петерка прокомментировал свой переход в «Юту Мамонт» из «Баффало Сэйбрз».

Источник: Чемпионат.com

Нападающий Джон-Джейсон Петерка прокомментировал свой переход в «Юту Мамонт» из «Баффало Сэйбрз». После обмена 23-летний форвард подписал пятилетний контракт с новым клубом на $ 7,7 млн за сезон.

"В составе много молодых игроков, которые уже очень хороши. Для меня это идеальное сочетание. Расти вместе с парнями и, надеюсь, выиграть много матчей. Я играл в Юте один раз: атмосфера была отличной: много болельщиков и они были очень близко ко льду.

«Юта» пытается привлечь больше классных игроков и делает много ходов — это круто, и показывает, что они хотят побеждать. Я верю в команду: в то, что у них уже есть и в их проект. Вот почему я решился на переход и новый контракт", — приводит слова Петерки пресс-служба клуба.

Нападающий завершил сезон-2024/2025 с 77 матчами в регулярке («-1»). Немец забросил 27 шайб и отдал 41 результативную передачу.