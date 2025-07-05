Петерка — о переходе в «Юту»: здесь много молодых игроков, я верю в команду

«Юта» пытается привлечь больше классных игроков и делает много ходов — это круто, и показывает, что они хотят побеждать. Я верю в команду: в то, что у них уже есть и в их проект. Вот почему я решился на переход и новый контракт", — приводит слова Петерки пресс-служба клуба.