Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ по вопросу зарплаты

Все игроки являются ограниченно свободными агентами и могут подписывать контракты со своими клубами в любое время до начала слушаний, которые пройдут с 20 июля по 4 августа. До этого зарплата Цыплакова составляла 950 тысяч долларов в год, «Айлендерс» сделали квалификационное предложение в размере 897 тысяч.