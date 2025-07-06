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Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ по вопросу зарплаты

Российский форвард «Айлендерс» Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ по зарплате.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков вошел в число 11 игроков, обратившихся в арбитраж Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по вопросу зарплаты, сообщается на сайте Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

Помимо Цыплакова, в этот список вошли Морган Бэррон, Дилан Сэмберг, Габриэль Виларди (оба — «Виннипег Джетс»), Лукас Достал, Дрю Хеллесон (оба — «Анахайм Дакс»), Каапо Какко («Сиэтл Кракен»), Николас Робертсон («Торонто Мейпл Лифс»), Арвид Сёдерблум («Чикаго Блэкхокс»), Джейден Страбл («Монреаль Канадиенс») и Конор Тимминс («Баффало Сейбрз»).

Все игроки являются ограниченно свободными агентами и могут подписывать контракты со своими клубами в любое время до начала слушаний, которые пройдут с 20 июля по 4 августа. До этого зарплата Цыплакова составляла 950 тысяч долларов в год, «Айлендерс» сделали квалификационное предложение в размере 897 тысяч.

Цыплакову 26 лет, воспитанник системы московского «Спартака» провел дебютный сезон в НХЛ и в 77 матчах регулярного чемпионата набрал 35 очков (10 голов + 25 передач).