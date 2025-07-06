Продлить контракт с «Эдмонтоном» или уйти через год? Главный выбор в карьере Макдэвида

Коннор Макдэвид проиграл вместе с «Эдмонтоном» второй финал подряд «Флориде» и не спешит подписывать новый контракт. Действующее соглашение истекает через год. Обтекаемые реплики игрока и осторожные комментарии со стороны представителей клуба породили почву для спекуляций, которые с радостью подхватили отдельные СМИ.
Разумеется, не обошлось без упоминания «Торонто» — любимой команды нападающего в детстве. Однако инсайдеры, плотно вовлеченные во внутренние дела «Ойлерз», на затянувшуюся паузу отреагировали спокойно. Макдэвиду надо дать время и не давить. Будет странно, если капитан внезапно покинет свой корабль. Вопрос, что делать дальше, перед ним не стоит.
Год назад другая звезда — Леон Драйзайтль — подписала с «Эдмонтоном» новый суперконтракт на восемь лет только в начале сентября. До этого момента слухов о его будущем тоже было множество. На деле оказалось, что они не стоили и цента. Немец очень дружен с Макдэвидом. Та сделка стала жирным намеком на будущее капитана «Эдмонтона», на которое сейчас не могут повлиять даже два подряд поражения в финале. Вместе и до конца — такой выбор в нынешней ситуации кажется очевидным. Семья игрока пустила корни в столице Альберты, а супруга Лорен даже открыла в городе свой бар.
Полторы недели назад руководство клуба — президент по хоккейным операциям Джефф Джексон и генеральный менеджер Стэн Боумэн — встречалось с Макдэвидом и его нынешним агентом Джаддом Молдавером. Назвать ее исключительно деловой нельзя. Именно Джексон до своего назначения в «Эдмонтон», состоявшегося чуть менее двух лет назад, представлял интересы лучшего игрока современности. Лидер «Ойлерз» — человек закрытый и склонный к рефлексии. Люди такого плана не принимают скоропалительных решений, а подходят ко всему взвешенно.
Прямо сейчас сделать команду сильнее, чтобы через год с третьей попытки забрать титул, невозможно. В этом главная проблема нынешних «Ойлерз», где существует перекос в пользу нескольких лидеров — как в игровом плане, так и в финансовом. Тогда как у «Флориды» более ровный и глубокий состав, а все ключевые игроки находятся на длинных и вменяемых контрактах.
У менеджмента «Эдмонтона» есть план действий, если судить по первым шагам в это межсезонье. Потолок зарплат подрос, но места для маневра по-прежнему немного. Уже до драфта был обменян в «Ванкувер» Эвандер Кейн, позднее в «Бостон» отправился другой нападающий — Виктор Арвидссон. Удержать ветерана Кори Перри и еще одного форварда Коннора Брауна возможности не было. В других клубах им предложили больше денег.
Освободившиеся средства пришлось отдать лучшему защитнику команды Эвану Бушару. Он подписал контракт на четыре года. Остался и финский нападающий Каспери Капанен, а силовому форварду Тренту Фредерику с барского плеча дали приличную зарплату на целых восемь лет!
Новичков пока лишь двое — нападающие Эндрю Манджапане и Кертис Лазар. На большее не хватает места под потолком. Список потерь внушительнее, чем приобретения. Больной вратарский вопрос не решен. Также не хватает крайнего нападающего во второе звено. При этом свободных денег не осталось. Получается, что команда в лучшем случае топчется на месте.
Это обстоятельство вряд ли вдохновляет Макдэвида. Многим великим игрокам ранее доводилось проходить через такого рода трудности. Капитан «Ойлерз» даже сейчас делает все от себя зависящее, чтобы сделать команду крепче. Например, он лично звонил Манджапане еще до того, как тот определился с клубом. Макдэвид хочет победить именно с «Эдмонтоном». Деваться ему некуда и свой крест придется нести до конца. Надо только торопиться, иначе чемпионское окно закроется.