Продлить контракт с «Эдмонтоном» или уйти через год? Главный выбор в карьере Макдэвида

Год назад другая звезда — Леон Драйзайтль — подписала с «Эдмонтоном» новый суперконтракт на восемь лет только в начале сентября. До этого момента слухов о его будущем тоже было множество. На деле оказалось, что они не стоили и цента. Немец очень дружен с Макдэвидом. Та сделка стала жирным намеком на будущее капитана «Эдмонтона», на которое сейчас не могут повлиять даже два подряд поражения в финале. Вместе и до конца — такой выбор в нынешней ситуации кажется очевидным. Семья игрока пустила корни в столице Альберты, а супруга Лорен даже открыла в городе свой бар.