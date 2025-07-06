«У него есть шанс стать особенным игроком». Воронков получил первый большой контракт в НХЛ

А по игре на пятаке Дмитрий входил в когорту лучших в НХЛ — с ходу и не припомнишь, сколько шайб россиянин забросил из самой горячей точки. Разнообразие голов тоже поражало, мы видели, как Воронков заканчивает комбинации, как успешно играет на подставлении и как находит момент для добивания. А это в статистику ещё не шли моменты, когда нападающий делал скрин, однако не получал результативных баллов в копилку.