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«Монреаль» подписал двухлетний контракт с вратарём Якубом Добешем

«Монреаль Канадиенс» подписал двухлетний односторонний контракт с вратарём Якубом Добешем.

Источник: Чемпионат.com

«Монреаль Канадиенс» подписал двухлетний односторонний контракт с вратарём Якубом Добешем. По этой сделке голкипер будет получать в среднем $ 965 тыс. за сезон.

В сезоне-2024/2025 Добеш принял участие в 16 играх, записав на свой счёт семь побед с коэффициентом надёжности 2,74 и процентом отражённых бросков 90,9%. Голкипер занял четвёртое место по победам среди вратарей-новичков НХЛ и стал одним из пяти вратарей-новичков, проведших «сухую» игру.

Чешский вратарь также сыграл три матча плей-офф и одержал свою первую победу в карьере в плей-офф 25 апреля в серии с «Вашингтон Кэпиталз». Добеш был выбран «Монреалем» в пятом раунде под 136-м номером в общем зачёте на драфте НХЛ 2020 года.