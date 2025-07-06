«Монреаль» подписал двухлетний контракт с вратарём Якубом Добешем

Чешский вратарь также сыграл три матча плей-офф и одержал свою первую победу в карьере в плей-офф 25 апреля в серии с «Вашингтон Кэпиталз». Добеш был выбран «Монреалем» в пятом раунде под 136-м номером в общем зачёте на драфте НХЛ 2020 года.