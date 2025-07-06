Увидимся в суде! Русский джокер «Айлендерс» и ещё 10 игроков НХЛ, обратившихся в арбитраж

Сезон Какко оценивать очень сложно. В «Рейнджерс» финн уверенно шёл если не к статусу «баста», то к статусу разочарования: всё-таки от второго номера драфта ожидаешь хотя бы одного сезона с 50+ очками. Однако в «Сиэтле» «второй после Хьюза» наконец вышел на эту заколдованную траекторию (30 очков в 49 встречах), получив стабильное игровое время рядом с лидерами команды. Но не было ли это временным всплеском после смены опостылевшей команды? Конечно, на месте менеджмента «Кракен» стоило бы проявить осторожность и не торопиться с многолетним контрактом.