У Малкина — тренер-новичок, клуб Панарина возглавит чемпион. 4 перестановки на Востоке НХЛ

В «Питтсбурге» нужно будет поработать не только над меньшинством, но и вообще над всем, потому что в последние годы команда падала всё ниже и ниже. Кто-то уже ждёт от Мьюза повторения успеха Спенсера Карбери, однако там, помимо тренерской работы, был проделан и огромный менеджерский труд. В отношении последнего в «Пингвинз» большие сомнения — и это может серьёзно повлиять на перспективы 42-летнего наставника.