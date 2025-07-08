«Анахайм» назначил легенду, «Даллас» — творца ужасов лиги. 5 перестановок на Западе НХЛ

Лэйн Ламберт в своё время приходил на смену куда более статусному Барри Тротцу в «Айлендерс», несколько лет проработав в его штабе (в том числе и в «Вашингтоне»). Успешным его пребывание в Нью-Йорке назвать вряд ли получится — да, в первом же полноценном сезоне он вернул «островитян» в плей-офф, но во втором был уволен уже после половины регулярного чемпионата.