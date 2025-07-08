«Ванкувер» подписал контракт с белорусским вратарём Никитой Толопило

«Никита провёл хороший сезон в АХЛ. Он много работал над своей игрой и сделал шаг вперёд, улучшив свои профессиональные навыки. Мы продолжим работать с ним, чтобы обеспечить наилучший путь развития как для игрока, так и для нашей организации», — цитирует генерального менеджера «Ванкувера» Патрик Альвина пресс-служба клуба.