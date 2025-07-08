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«Ванкувер» подписал контракт с белорусским вратарём Никитой Толопило

«Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с белорусским вратарём Никитой Толопило.

Источник: nhl.com

Как сообщает пресс-служба канадского клуба, двухстороннее соглашение рассчитано сроком на два года. Кэпхит соглашения в НХЛ составляет $ 775 тыс., в АХЛ — $ 230 тыс. и $ 380 тыс. во второй год.

«Никита провёл хороший сезон в АХЛ. Он много работал над своей игрой и сделал шаг вперёд, улучшив свои профессиональные навыки. Мы продолжим работать с ним, чтобы обеспечить наилучший путь развития как для игрока, так и для нашей организации», — цитирует генерального менеджера «Ванкувера» Патрик Альвина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 25-летний Толопило сыграл 36 матчей в АХЛ с процентом отражённых бросков 90,2. В сезоне-2024/2025 голкипер дебютировал в НХЛ, где провёл два матча с коэффициентом надёжности 2,15 и процентом отражённых бросков 88,5. Толопило был подписан «Ванкувером» в качестве незадрафтованного свободного агента 31 марта 2023 года.