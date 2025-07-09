Лучший бомбардир Кубка Гагарина выбрал НХЛ вместо больших денег в России. Его ждет битва за место в команде Овечкина

Ремпал не манипулировал кахаэловскими менеджерами, ожидая заокеанских вариантов. Он просто шел к своей мечте, о которой не забывал, выступая за «Салават». В Уфе останется хорошее впечатление о форварде, подарившем много положительных эмоций болельщикам. Уже сейчас его можно считать одним из лучших иностранцев в истории башкирского клуба. Но говорить о его взаимоотношениях с «Салаватом» как о завершившихся пока рано — Ремпал всегда может вернуться в город, где его ждут и любят.