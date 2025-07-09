Лучший бомбардир Кубка Гагарина выбрал НХЛ вместо больших денег в России. Его ждет битва за место в команде Овечкина

В этом межсезонье КХЛ канадский нападающий Шелдон Ремпал был главным топом среди неограниченно свободных агентов. К нему проявляли заинтересованность большинство клубов, претендующих на Кубок Гагарина. Некоторые из них были готовы выполнить любые финансовые запросы Ремпала, но 29-летний канадец предпочел возвращение в НХЛ вместо более простых денег в России.
По данным «СЭ», основным претендентом на форварда был «Трактор» — челябинцы предлагали игроку оклад около 110 миллионов рублей и рассматривали его в качестве замены уехавшему в «Айлендерс» Максиму Шабанову. Также Шелдоном активно интересовался «Ак Барс». Но самый финансово выгодный вариант для Ремпала был месяц назад — он отклонил предложение от «Металлурга» на 120 миллионов. Уже тогда стало понятно, что легионер все еще грезит НХЛ и хочет заиграть в сильнейшей лиге мира.
В прошлом сезоне Ремпал был лучшим двусторонним нападающим КХЛ. В «Салавате» он играл в большинстве, меньшинстве и порой даже в двух звеньях, отличался высокой работоспособностью, классным катанием и скоростью, а также хорошим броском. А в плей-офф прекрасно заменил в роли главной звезды уфимцев Джошуа Ливо. В 19 матчах Кубка Гагарина Ремпал набрал 21 (8+13) очко, став лучшим бомбардиром плей-офф.
Год назад мало кто ожидал от канадца подобного. Подписание любого игрока из Северной Америки — определенный риск, адаптация новичка может затянуться. Но Ремпал проявил себя здорово и полностью оправдал высокие ожидания. Ему еще прошлым летом в столице Башкирии выписали солидную зарплату в 88 миллионов рублей.
После окончания сезона «Салават» предложил Ремпалу новый контракт с повышением — оклад составил бы около 100 миллионов. Канадец взял паузу и ждал открытия рынка НХЛ. Как оказалось, для себя он все решил уже давно. Да и у клуба из-за сокращения зарплатного бюджета уже не было возможности для выполнения его финансовых запросов.
Закрепиться за океаном Ремпалу ранее не позволяли небольшие габариты. «Вашингтон» — хороший выбор, если учитывать кандидатуру главного тренера Спенсера Карбери. Он любит доверять игрокам из системы и привлекать их к основе.
Правда, от риска вновь застрять в АХЛ Шелдон не застрахован — контракт носит двусторонний характер. Зарплата экс-нападающего «Салавата» в первой команде составит 775 тысяч долларов, а в случае отправки в фарм «Вашингтона» «Херши» — 450. Это очень скромные деньги, если сравнивать с предложениями из России.
Ремпал не манипулировал кахаэловскими менеджерами, ожидая заокеанских вариантов. Он просто шел к своей мечте, о которой не забывал, выступая за «Салават». В Уфе останется хорошее впечатление о форварде, подарившем много положительных эмоций болельщикам. Уже сейчас его можно считать одним из лучших иностранцев в истории башкирского клуба. Но говорить о его взаимоотношениях с «Салаватом» как о завершившихся пока рано — Ремпал всегда может вернуться в город, где его ждут и любят.