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Овечкин ответил на вопрос о своей следующей цели

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его следующая цель — это тренировки, и отметил, что главное — обойтись без травм.

Источник: Чемпионат.com

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его следующая цель — это тренировки, и отметил, что главное — обойтись без травм.

— Какая следующая цель?

— Потренироваться. Без травм, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» состоится «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. В его рамках пройдёт чествование Овечкина.

В прошедшем сезоне Александр побил рекорд по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки. Теперь на счету 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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