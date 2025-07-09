«Один из самых крутых русских». Тафгай НХЛ рассказал, как пил водку с Панариным рано утром

«Он один из самых крутых русских, которых я встречал. Он очень скромный и ходит с кнопочным телефоном. Я всегда говорил ему, какое у нас расписание, потому, что он не имел никаких приложений на телефоне. Я был словно его секретарь и писал ему смс: “Эй, мы встречаемся там-то”.



Как-то после длительного выезда, мы прилетели домой, и он пришёл ко мне с бутылкой русской водки рано утром. Мы пили водку и играли в баскетбол в четыре утра. Я люблю Хлебушка!» — сказал Ривз в подкасте The Cam & Strick.