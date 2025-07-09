Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Один из самых крутых русских». Тафгай НХЛ рассказал, как пил водку с Панариным рано утром

Тафгай Райан Ривз поделился эмоциями от общения с Артемием Панариным.

Источник: Getty Images

Хоккеист выступал с россияниным за «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2021/2022.

«Он один из самых крутых русских, которых я встречал. Он очень скромный и ходит с кнопочным телефоном. Я всегда говорил ему, какое у нас расписание, потому, что он не имел никаких приложений на телефоне. Я был словно его секретарь и писал ему смс: “Эй, мы встречаемся там-то”.

Как-то после длительного выезда, мы прилетели домой, и он пришёл ко мне с бутылкой русской водки рано утром. Мы пили водку и играли в баскетбол в четыре утра. Я люблю Хлебушка!» — сказал Ривз в подкасте The Cam & Strick.