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Орлов заявил, что последние два года карьеры были для него тяжелыми

Орлов: последние два года были психологически тяжелыми, хотел начать новую жизнь.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российский защитник Дмитрий Орлов, который ранее подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», заявил, что последние два года карьеры выдались для него тяжелыми в психологическом плане и ему хотелось начать новую жизнь в новом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Орлов 3 июля подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на два года на 13 миллионов долларов. 33-летний россиянин перешел в «Сан-Хосе» в качестве неограниченно свободного агента. 30 июня у него истек контракт с «Каролиной Харрикейнз», за которую Орлов выступал с 2023 года.

«В “Сан‑Хосе” идет перестройка, у нас много хороших молодых игроков. Я просто хочу измениться. Для меня последние два года были тяжелыми психологически. Я просто попытался начать новую жизнь с новой командой», — приводит слова Орлова сайт НХЛ.

Ранее россиянин выступал за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого завоевал Кубок Стэнли в 2018 году, и «Бостон Брюинз». На его счету 867 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 327 очков (76 шайб + 251 передача). Орлов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.