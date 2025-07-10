Орлов заявил, что последние два года карьеры были для него тяжелыми

Орлов 3 июля подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на два года на 13 миллионов долларов. 33-летний россиянин перешел в «Сан-Хосе» в качестве неограниченно свободного агента. 30 июня у него истек контракт с «Каролиной Харрикейнз», за которую Орлов выступал с 2023 года.