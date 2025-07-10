Погоня за мечтой или пустая трата времени? 12 россиян, уехавших из КХЛ в НХЛ

Дмитрий был именно тем, кто на драфте НХЛ в 2023 году ушёл раньше Матвея Мичкова. Тогда решение менеджмента «Аризоны» казалось необычным, но спустя два года об этом уже никто не говорит, так как Симашев стал универсальным защитником, который не по годам разумно играет.