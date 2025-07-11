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Российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ

17-летний Алексей Медведев был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2025 года под общим 47-м номером.

Источник: Getty Images

Российский голкипер Алексей Медведев подписал трехлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

17-летний Медведев был выбран «Кэнакс» на драфте 2025 года под общим 47-м номером во втором раунде.

Уроженец Санкт-Петербурга выступает в Северной Америке с 2022 года. В прошлом сезоне Медведев в составе «Лондон Найтс» стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и обладателем Мемориального кубка. На счету россиянина было 34 матча в OHL — 22 победы, 91,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,82.

По итогам сезона Медведев был включен в первую сборную новичков OHL.