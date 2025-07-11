Российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ

Уроженец Санкт-Петербурга выступает в Северной Америке с 2022 года. В прошлом сезоне Медведев в составе «Лондон Найтс» стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и обладателем Мемориального кубка. На счету россиянина было 34 матча в OHL — 22 победы, 91,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,82.